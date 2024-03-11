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Photo Gallery: Spring Football 2024 Day One

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

ATLANTA- Georgia Tech spring football kicked off on Monday. Check out some photos from the open periods of practice.


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