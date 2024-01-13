Advertisement
News More News
ago football Edit

JOL TV: Talking Tyler Santucci as Tech's DC

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

JOL publisher Kelly Quinlan and recruiting editor Russell Johnson talk about the new Georgia Tech defensive coordinator Tyler Santucci and answer questions about the new Jackets' defense.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement