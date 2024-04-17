PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
JOL TV: Talking GT Spring game and latest news
Kelly Quinlan
•
JacketsOnline
Publisher
Jacketsonline publisher Kelly Quinlan and recruiting editor Russell Johnson took questions from JOL subscribers and fans on YouTube on Tuesday night. They also spent time breaking down the Tech spring game.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2dlb3JnaWF0ZWNoLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9qb2wtdHYtdGFsa2luZy1ndC1zcHJpbmctZ2FtZS1hbmQt
bGF0ZXN0LW5ld3MiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMg
PSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1
bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5
bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNp
b24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lv
bgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5q
cyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAg
fSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5
JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZ2VvcmdpYXRlY2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5l
d3MlMkZqb2wtdHYtdGFsa2luZy1ndC1zcHJpbmctZ2FtZS1hbmQtbGF0ZXN0
LW5ld3MmYzU9MjAyMjczMzA5OSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+
Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=