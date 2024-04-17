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JOL TV: Talking GT Spring game and latest news

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan and recruiting editor Russell Johnson took questions from JOL subscribers and fans on YouTube on Tuesday night. They also spent time breaking down the Tech spring game.

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