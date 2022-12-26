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JOL TV: Talking GT's 2023 Early Signing Class

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech inked the first group of signees under new head coach Brent Key this past week and JOL publisher Kelly Quinlan spoke with Rivals Southeast Analyst Ryan Wright about the class and what is next for the Yellow Jackets.

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