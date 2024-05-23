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JOL TV: Talking all things Georgia Tech 5/22/24
Staff
Special to Jacketsonline
JOL publisher Kelly Quinlan answered questions from Georgia Tech fans on football, basketball, and hoops and even weighed in on the Danny Hall conundrum.
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