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JOL TV: Miles Kelly at the ACC Tip Off

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

CHARLOTTE, NC- Georgia Tech junior guard Miles Kelly talks about the Yellow Jackets’ upcoming season and adjustments under first-year coach Damon Stoudamire at the ACC Tipoff 2023.

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