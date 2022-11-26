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JOL TV: GT WR Malachi Carter and QB Zach Gibson post-UGA

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech receiver Malachi Carter and quarterback Zach Gibson talk about the Yellow Jackets' 37-14 loss at #1 Georgia.

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