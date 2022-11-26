News More News
{{ timeAgo('2022-11-26 16:01:37 -0600') }} football Edit

JOL TV: GT linebacker Ayinde Eley and Charlie Thomas talk UGA loss and Key

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech linebackers Ayinde Eley and Charlie Thomas talk about the loss to Georgia and the impact Brent Key has made on the team over the last eight games.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}