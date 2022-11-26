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JOL TV: GT HC Brent Key post-UGA

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech interim football coach Brent Key spoke to the media after a 37-14 loss to #1 UGA in Athens. Key declined to comment on his status as the potential full-time head coach after the loss.

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