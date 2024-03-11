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JOL TV: Georgia Tech spring practice day 1 clips

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

ATLANTA- Georgia Tech began spring practice ahead of the 2024 season on Monday and JOL was there to capture some of the action during open periods.

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