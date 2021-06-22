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JOL TV: Antavious Woody talks GT and recruiting at 5-star

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

ATLANTA- Georgia Tech is one of many schools pursuing top-ranked defensive tackle Antavious Woody. JOL caught up with him at the Rivals 5-star Challenge to get the latest on his recruitment and more.

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