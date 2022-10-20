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JOL Podcast #61 talking J Batt, Brent Key and previewing Virginia

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan and managing editor Russell Johnson break down the latest events at Georgia Tech including the hiring of J Batt as AD, the interim coach situation with Brent Key, and preview the Jackets' upcoming Thursday night game with Virginia.

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