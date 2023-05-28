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JOL Mailbag Vacation Edition 5/29 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are wondering about football recruiting and the baseball program and in this edition of the JOL Mailbag we shed some light on where things stand and why. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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