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JOL Mailbag New Year's Edition Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech enters 2024 with big aspirations for the future of the two main sports, football and men's basketball. The JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance dives into the needs of the football team in the portal and other topics while also touching on hoops.

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