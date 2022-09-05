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JOL Mailbag 9/5 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

As a little bit of an appetizer for the Clemson-Georgia Tech game, we bring you the latest installment of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance. In this edition, we dive into ACC football scheduling, how Chris Weinke has made an impact on quarterback Jeff Sims and other Jacket-related topics.

Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring in the Mailbag.

CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG

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