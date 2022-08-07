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JOL Mailbag 8/8 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The JOL Mailbag this week is mammoth in size as we dive into a ton of football team questions as well as some basketball and a little recruiting sprinkled in. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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