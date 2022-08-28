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{{ timeAgo('2022-08-28 23:42:50 -0500') }} football Edit

JOL Mailbag 8/29 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech is a week away from kicking off the 2022 season and football topics mainly dominate the JOL Mailbag this week. We dive into some thoughts about where the team is at going into a national spotlight game against Clemson in Mercedes-Benz Stadium as well as other topics. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring this week's Mailbag.

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