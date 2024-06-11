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JOL Mailbag 6/11 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

This edition of the JOL Mailbag is split across football, hoops, and baseball as JOL subscribers ask questions to the staff about team and recruiting in those three sports as well as some interesting hypothetical questions about the future of Yellow Jacket sports.

Thanks to our sponsor Auto-Owners Insurance for bringing you the JOL Mailbag

CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG

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