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JOL Mailbag 4/22 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After a very long Mailbag last week and a long video Q&A with subscribers, the JOL Mailbag is a little bit lighter this week. We dive into college football's future and some baseball talk in this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance.

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