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JOL Mailbag 4/16 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

With the Georgia Tech football spring game in the books, JOL subscribers have many questions about the Jackets on the field and some about the basketball team and recruiting as well. Read what is on the minds of JOL subscribers via our friends from Auto-Owners Insurance.

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