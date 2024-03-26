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JOL Mailbag 3/26 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech spring football is back in full swing this week with the second week of ball underway following a 10-day spring break window. That topic plus some hoops questions dominate this edition of the jOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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