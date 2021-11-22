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JOL Mailbag 11/22 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football hit a major pothole at Notre Dame and fans are concerned about the state of the football program moving forward and what that looks like. We dive into that in the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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