Jackets land Fort Myers CB

Georgia Tech cornerback coach Jeff Popovich has been looking to add more pieces to his room in the 2022 class and he landed one of his top targets on Friday in Fort Myers corner Greg Delaine.
To learn more about Delaine's commitment to Georgia Tech click HERE.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb21lbnRzIGxpa2UgdGhpcyBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gZ2l2ZSB0
aGFua3MgdG8gdGhlIE1hbiBBYm92ZSEgQWxzbyBteSBmYW1pbHkgYW5kIGxv
dmVkIG9uZXMhIEkgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUgR1QgZmFtaWx5IGZvciBhY2Nl
cHRpbmcgbWUgd2l0aCB0aGF0IGJlaW5nIHNhaWQgSeKAmW0gYWxsIGluIElN
IENPTU1JVFRFRCAhISEhISBMZXTigJlzIFdPUksg8J+YiDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hQb3BvdmljaD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQb3BvdmljaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2lhVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBHZW9yZ2lhVGVjaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoQ29sbGlucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hD
b2xsaW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dURm9v
dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdURm9vdGJhbGw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5keURlbWV0cmE/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFuZHlEZW1ldHJhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vdGEyMXAzS29iRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3RhMjFwM0tv
YkQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3JlZyBEZWxhaW5lIGpyIChAZGVsYWluZV9n
cmVnb3J5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlbGFpbmVf
Z3JlZ29yeS9zdGF0dXMvMTQ1MTYwNTkzMzg5ODAxMDYzND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=