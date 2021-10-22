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Jackets land Fort Myers CB

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech cornerback coach Jeff Popovich has been looking to add more pieces to his room in the 2022 class and he landed one of his top targets on Friday in Fort Myers corner Greg Delaine.

To learn more about Delaine's commitment to Georgia Tech click HERE.

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