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Georgia Tech remains a true contender for Rivals100 OL Josh Petty
Russell Johnson
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JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
It has been well over a year that Georgia Tech has been recruiting Fellowship Christian (Ga.) offensive tackle Josh Petty.A lot has changed since OL coach Geep Wade and the rest of the staff at GT ...
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