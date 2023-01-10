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Georgia Tech adds commitment from former Clemson DL Etinosa Reuben

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

Coach Marco Coleman has landed his first commitment.

Clemson defensive lineman Etinosa Reuben, a redshirt junior, made the decision to commit to Georgia Tech following a Sunday visit.

Reuben chose the Yellow Jackets over other schools such as TCU, Kansas State, Cincinnati, and Stanford among several others.

In his Clemson career, Reuben compiled 26 tackles (3.5 for loss), 2.5 sacks, a pass breakup, a fumble recovery and a blocked field goal.

Reuben is expected to play both defensive tackle and defensive end upon his arrival.

He will have two years to play his final two years of eligibility.

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