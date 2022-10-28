News More News
{{ timeAgo('2022-10-28 16:32:59 -0500') }} football Edit

Flashback Friday: How Georgia Tech, FSU starters line up as recruits

© Melina Myers-USA TODAY Sports
© Melina Myers-USA TODAY Sports (© Melina Myers-USA TODAY Sports)
Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

QB

RB

WR

TE

LT

LG

C

RG

JOE FUSILE, 6-6, R-FR.

RT

DL

LB

CB

S

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}