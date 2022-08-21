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What We Learned This Week 8/21 Sponsored by MyPerfectFranchise.net

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Fall Camp for Georgia Tech football is officially over with school starting on Monday. Some questions were answered over the last week while others remain going into a tough season opener against Clemson for the Jackets.

CLICK HERE TO READ ABOUT WHAT WE LEARNED IN THE FINAL WEEK OF FALL CAMP

Jordan Williams, Paul Tchio, Cade Kootsouradis and OL coach Brent Key
Jordan Williams, Paul Tchio, Cade Kootsouradis and OL coach Brent Key (Kelly Quinlan/JOL)
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