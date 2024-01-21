The first Junior Day of the year at Georgia Tech is officially in the books.
While Brent Key remains on the search for his tenth assistant coach, he and the rest of his revamped coaching staff hosted over 50 of their top targets in the 2025 class and beyond.
The result? Several new offers, and a ton of traction gained.
OTHER OFFERS: Auburn, LSU, Tennessee, others
OTHER OFFERS: Illinois, Missouri, Louisville, others
OTHER OFFERS: Pitt, Colorado, Indiana, others
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoICAy77iP4oOjMO+4j+KDozLvuI/ig6M177iP4oOjIEVkZ2Ug
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbmRyZUZ1bGxlckpyMj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5kcmVGdWxsZXJKcjI8L2E+IPCfmqg8
YnI+PGJyPvCfk48gNuKAmTIuNSAvIDc3IFdpbmdzcGFuIDxicj7impbvuI8g
MjIwPGJyPvCfkqggMjAuMSBNUEg8YnI+T2ZmZXJzOiBNdWx0aXBsZSBQNSBP
ZmZlcnM8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXBSZWR6b25l
R0E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFByZXBSZWR6b25lR0E8L2E+PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWNydWl0R2VvcmdpYT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AUmVjcnVpdEdlb3JnaWE8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9SdXN0eU1hbnNlbGxfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBSdXN0eU1hbnNlbGxfPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSmVyZW15T19Kb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJl
bXlPX0pvaG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
bHVrZXdpbnN0ZWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGx1a2V3aW5zdGVs
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luc2lkZUhhc2hl
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5zaWRlSGFzaGVzPC9hPjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmVjcnVpdE5FX0dBP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkByZWNydWl0TkVfR0E8L2E+IDxicj48YnI+8J+UsDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy80dGhlRz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzR0aGVHPC9hPvCflLAg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3RBRWJ0NkVVZGciPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS90QUVidDZFVWRnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdyYXlzb24gRm9vdGJh
bGwgKEBncmF5c29uX2ZiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2dyYXlzb25fZmIvc3RhdHVzLzE3NDcwNjg1OTg1Mzc4NDI4MTI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OTHER OFFERS: Miami, Penn State, Duke, more
[MORE: Bradley opens up about GT visit, new offer]
OTHER OFFERS: Arkansas, Bowling Green, Ole Miss