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Weekend Rewind: Profiles on each of the newest GT offers

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

The first Junior Day of the year at Georgia Tech is officially in the books.

While Brent Key remains on the search for his tenth assistant coach, he and the rest of his revamped coaching staff hosted over 50 of their top targets in the 2025 class and beyond.

The result? Several new offers, and a ton of traction gained.

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OTHER OFFERS: Auburn, LSU, Tennessee, others

OTHER OFFERS: Illinois, Missouri, Louisville, others


OTHER OFFERS: Pitt, Colorado, Indiana, others

OTHER OFFERS: Miami, Penn State, Duke, more

[MORE: Bradley opens up about GT visit, new offer]

OTHER OFFERS: Arkansas, Bowling Green, Ole Miss

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