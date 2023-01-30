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Two weeks, 20 January offers for Georgia 2024 LB Justin Logan

Georgia 2024 LB Justin Logan covers visit plans after landing 20 offers in January
Georgia 2024 LB Justin Logan covers visit plans after landing 20 offers in January (Ryan Wright)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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