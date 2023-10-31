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THE RECRUITING WAR ROOM, PART 1: OFFENSE

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

Recruiting momentum is heating back up on The Flats following a performance to remember for QB Haynes King and the rest of the Georgia Tech offense.

Get the latest on the status of multiple flip targets, new offer candidates, and a local OL who may be re-thinking an early commitment elsewhere HERE.

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