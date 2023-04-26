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Tech lands Ole Miss transfer guard Amaree Abram

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Damon Stoudamire landed another big piece for his first time with the commitment of Ole Miss guard Amaree Abram on Wednesday. Abram was a strong freshman for the Rebels last season averaging 8 points per game in 21 minutes per game in 33 games of action including 22 starts.

Abram was a top 100 player in the 2022 class and a four-star player who left the Ole Miss program following a coaching change.

Amaree Abram playing for Ole Miss last season
Amaree Abram playing for Ole Miss last season (Petre Thomas/USAToday)

Abram locks in the ninth spot on Stoudamire's roster with a possible tenth spot in limbo as the Jackets await Miles Kelly's NBA decision.

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