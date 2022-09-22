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Star Comparison: How GT, UCF match up on paper

Photo Credit: Mike Watters-USA TODAY Sports
Photo Credit: Mike Watters-USA TODAY Sports
Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

QB

RB

WR1

WR2

WR3

TE

LT

UCF- Tylan Grable (6-7, 290, r-Sr.)

LG

C

RG

GT- Joe Fusile (6-6, 316, r-Fr.)

RT

DL

Anthony Montalvo (6-3, 290, 5th)

LB

UCF- Jason Johnson (6-2, 200, r-Jr.)

HYBRID/NICKEL

CB1

CB2

S

S

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