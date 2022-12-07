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{{ timeAgo('2022-12-07 22:01:44 -0600') }} football Edit

Sources: Former OL, recruiting staffer leaving Alabama to return to GT

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

After one season away from Georgia Tech, a familiar face is returning to The Flats.

Errin Joe, a former OL, GA, and recruiting staffer, spent the 2022 season at Alabama as the Assistant Director of Player Personnel after a brief stint at UConn as the Director of Recruiting.

Sources indicated to JOL that Joe is already back in Atlanta working for the school in a high-level recruiting role.

Any further updates on Joe's return will be shared on JOL as it comes in.

Discuss Joe's return to Atlanta, as well as further details on the change HERE

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