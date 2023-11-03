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Projected Starters as Recruits: Georgia Tech vs. UVA

Virginia WR Malik Washington has been among the country's best this season. Photo Credit: © Sam Navarro-USA TODAY Sports
Virginia WR Malik Washington has been among the country's best this season. Photo Credit: © Sam Navarro-USA TODAY Sports (© Sam Navarro-USA TODAY Sports)
Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

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