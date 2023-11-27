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Overreaction Sunday: Talking GT-UGA and more

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Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about the Georgia Tech close loss against #1 UGA and the state of the Jackets' football program after a full regular season under Brent Key.

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