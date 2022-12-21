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NSD Live: Georgia Tech's Brent Key

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney is joined by Georgia Tech head coach Brent Key to break down the Yellow Jackets' 2023 recruiting class.

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