JacketsOnline - NFL DRAFT: Harvin lands in Pittsburgh in round 7

{{ timeAgo('2021-05-01 17:50:31 -0500') }}
football
Edit
NFL DRAFT: Harvin lands in Pittsburgh in round 7
Kelly Quinlan
•
JacketsOnline
Publisher
Georgia Tech punter and Ray Guy Award winner Pressley Harvin III had a long wait during the NFL Draft, but it paid off as the Pittsburgh Steelers selected him with the 254th pick.
Harvin had an impressive Pro Day on the Flats in March and increased his production and accuracy in each season culminating in his award-winning senior year at Tech. He was a unanimous All-American and just the second Yellow Jacket to win the Ray Guy Award.
Harvin's leg will be a weapon for the Steelers (Danny Karnik/GTAA)
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaXRoIHRoZSAyNTR0aCBwaWNrIGluIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNORkxEcmFmdDwvYT4sIHdlIHNlbGVj
dCBQIFByZXNzbGV5IEhhcnZpbiBJSUkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TdGVlbGVyc0RyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3RlZWxlcnNEcmFmdDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1R1ZlVNWHRwSW0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9U
dWZVTVh0cEltPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMg
KEBzdGVlbGVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zdGVl
bGVycy9zdGF0dXMvMTM4ODYyNDMwNTMzNzAzMjcwNz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Certain data provided by STATS, LLC
© 2021 Verizon Media. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2dlb3JnaWF0ZWNoLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9uZmwtZHJhZnQtaGFydmluLWxhbmRzLWluLXBpdHRzYnVy
Z2gtaW4tcm91bmQtNz95cHRyPXlhaG9vP3NyYz1yc3MiCiAgfSk7CiAgKGZ1
bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50
KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt
ZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGlu
ZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlz
IGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9z
LnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmlu
c2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3Jp
cHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2gu
Y29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZ2Vvcmdp
YXRlY2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZuZmwtZHJhZnQtaGFydmluLWxh
bmRzLWluLXBpdHRzYnVyZ2gtaW4tcm91bmQtNyUzRnlwdHIlM0R5YWhvbyUz
RnNyYyUzRHJzcyZjNT0yMDIyNzMzMDk5JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9
MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoK
Cg==