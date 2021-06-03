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JacketsOnline - Mumu spends the day at Georgia Tech
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football
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Mumu spends the day at Georgia Tech
Kelly Quinlan
•
JacketsOnline
Publisher
Grayson HS (Ga.) defensive back
Mumu Bin-Wahad spent the day at Georgia Tech on Wednesday with the Yellow Jacket staff getting to finally know them in person. Bin-Wahad spoke with JOL about his visit experience and where things stand with his visits this month.
Bin-Wahad wearing a Georgia Tech uniform during his visit (Mumu Bin-Wahad)
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