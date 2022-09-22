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JOL TV: Zamari Walton talks about trying to bounce back from Ole Miss

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Senior Georgia Tech cornerback Zamari Walton has had the misfortune to play on the Flats during the worst three-year-plus run in modern program history. He does not want his final year as a Jacket to end like the last three and he spent time talking to his teammates to try to get everyone refocused for UCF and the ACC schedule coming up.

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