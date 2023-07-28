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JOL TV: Talking ACC Kickoff, Realignment Madness and more

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about Georgia Tech's appearance at the annual ACC KIckoff event in Charlotte, the looming realignment madness and where the ACC fits into it, and more.

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