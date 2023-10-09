News More News
ago football Edit

JOL TV: Overreaction Sunday: the Miracle in Miami

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about Georgia Tech's historic Miracle in Miami Gardens win over the #17 Hurricanes on Saturday night. A game that shocked both fanbases and all of college football.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}