Advertisement
News More News
ago other sports Edit

JOL TV: Overreaction Sunday: Talking Miles Kelly departure and GT football

Staff
JOL

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan and recruiting editor Russell Johnson talk about the surprising departure of Miles Kelly from Georgia Tech men's basketball ahead of the portal closing and give the latest on both football and men's basketball as it pertains to the portal as well as some talk about Tech football recruiting.

Johnson even weighs in on his Atlanta Falcons' choice of Michael Penix Jr. in the NFL draft.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement