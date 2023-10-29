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JOL TV: Overreaction Sunday talking GT's upset win over #17 UNC

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech trailed by two scores going into the fourth quarter before pulling ahead and putting away #17 UNC on Saturday night in improbable fashion. Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about the game and takes questions from Yellow Jacket fans about it.

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