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JOL TV: Overreaction Sunday: Talking GT's bowl bid and the win over #7 Duke

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan takes questions from Georgia Tech fans about the Jackets' upcoming trip to the Gasparilla Bowl to face UCF, the upset win over #7 Duke in men's basketball and more.

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