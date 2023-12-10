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JOL TV: Overreaction Sunday: Talking GT football, recruiting and hoops

Staff
Special to Jacketsonline

Georgia Tech football is in mid-bowl prep mode and men's basketball is in the final stretch of non-conference play with four straight road games coming up. Tech hosted a ton of targets over the weekend for official visits and commits are flying fast. Buckle up.

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