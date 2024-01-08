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JOL TV: Overreaction Sunday: Talking GT DC search and hoops

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football is still without a defensive coordinator and the basketball team dropped a pair of games they could've won over FSU and BC. We discuss all of those topics and more in this edition of Overreaction Sunday.

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