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JOL TV: Overreaction Sunday: Talking GT-Clemson and what's next

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan as he talks about the blowout loss at Clemson and what is next for the Georgia Tech football team as they aim to get bowl eligible on Saturday against Syracuse.Kelly Quinlan

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