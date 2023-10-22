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JOL TV: Overreaction Sunday: Talking About Tech's 4th quarter BC fall

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football held a fourth quarter lead very briefly against Boston College before giving up 21 unanswered points to Boston College to fall again in a game they were favored in. We get into why and answer JOL subscriber questions about the state of the program and the loss.

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