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JOL TV: Overreaction Show talking DC changes and BG

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan spent over an hour going over questions Georgia Tech fans had after the defensive coordinator change on Sunday and the bad loss to Bowling Green on Saturday in Bobby Dodd Stadium.

Click here to watch the show.

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