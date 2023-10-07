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JOL TV: Mario Cristobal talks about his team's historic loss to GT

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Miami coach Mario Cristobal had to swallow some pride as his coaching miscue opened the door for Georgia Tech's historic come-from-behind win over Miami.

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